Diego Hypólito e Gracyanne Barbosa no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 19/02/2025 10:07 | Atualizado 19/02/2025 10:15

Rio - A equipe de Diego Hypólito criticou o comportamento de Gracyanne Barbosa com o ginasta em uma postagem feita no perfil oficial dele no Instagram. Dois vídeos foram publicados para mostrar que a sister critica o amigo pelas costas e na frente dele o defende.

"Diego e Gracyanne eram amigos de anos aqui fora. Logo, Diego levou a amizade para dentro do jogo, sendo leal e tendo Gracyanne como uma prioridade, o que não aconteceu da parte da Gracyanne. Desde o princípio Gracyanne vem mostrando que não tem a mesma consideração pelo Diego, visto que fala mal dele pelas costas", iniciou a equipe na legenda, nesta terça-feira (18).



"Nos últimos dias, Gracyanne vem deixando ainda mais claro a sua falsidade e deslealdade, elogiando Diego na frente dele, falando inúmeras vezes que não deixa ninguém falar mal dele na frente dele, quando na verdade ela vive em rodinhas detonando ele. A verdade é que, infelizmente, não tem como Diego perceber esse jogo sujo de Gracyanne, porque ela rasga elogios na frente dele, mas detona apenas pelas costas. Por isso, cabe a nós aqui fora expor todas as situações para que vocês fiquem por dentro dos mínimos detalhes. Pra cima, time!", concluiu.

Equipe responde crítica

O perfil oficial da musa fitness rebateu as críticas com um comentário: "Ser amigo não é passar a mão na cabeça e concordar com tudo. Gra não deixou de demonstrar carinho e nem de estender a mão pro Diego, até porque a amizade deles é extra jogo. Desde o início, ambos tem uma troca sincera e sólida. Gra inclusive, propôs combinar votos pra ajudar Diego e Dany", disse

A equipe de Gracyanne falou ainda que o ginasta também foi chamado paa se unir aos votos do Nordeste e ele não quis.

"Isso foi assunto por diversas vezes na academia quando Dany estava, onde sempre foi pontuado que não poderiam contar com Diego nas estratégias do grupo. Na semana em que abriram a estratégia pra ele, houve o almoço e o que elas e a casa souberam foi que eles falaram sobre os votos do quarto pros adversários".

Em defesa da ex de Belo, os administradores comentaram que quando ela fala que Diego teve atitudes ruins, se tratam de atitudes de jogo ruins. "Opinar sobre o que ela acha dele como jogador com os aliados não é errado. Ela está jogando! Independente da amizade, eles podem concordar e discordar no jogo e tá tudo bem. Ambos continuam estendendo o ombro pra consolar e fortalecer um ao outro", completaram.



"Agora convenhamos: ambos não jogam juntos, são prioridades, mas não principais um do outro e estão num jogo. Não ser leal é entender que em algum momento eles podem se votar? Ser falsa é ouvir a opinião de outros que falam do jogo dele e concordar em algum ponto? Torcemos para que ele vá longe no jogo e temos certeza que ele sofreria novamente com uma saída da Gra. Foi nítido o quanto ele sentiu falta dela nos dias de quarto secreto", concluiu.