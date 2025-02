Guilherme conforta Vitória Strada - Reprodução Globoplay

Guilherme conforta Vitória StradaReprodução Globoplay

Publicado 19/02/2025 08:58

Rio - Após a eliminação de Mateus no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (18), Guilherme confortou Vitória Strada e prometeu que irá expor situações que aconteceram com a atriz. Em uma conversa com Vinícius, Aline, Daniele e Diego, o brother afirmou que a sister não está sozinha dentro do reality.

"Não se sinta sozinha. Estamos aqui. Tem algumas coisas que vão acontecer aqui nesse jogo, que eu vou tomar algumas decisões por causa de coisas que eu vi que aconteceram com você. Eu preciso falar, porque senão eu vou surtar aqui dentro de mim, viu? Tá avisada", disse Guilherme. Diego complementou: "Não ache que as pessoas não enxergam algumas coisas. Não ache. Aqui nada nesse programa passa despercebido", relatou.

Em seguida, Vitória questionou os brothers sobre o que entenderam do discurso de Tadeu e Aline opinou: "Que vocês tinham comportamentos e posicionamento muito similares, que vocês decidiam muitas coisas juntos e não se posicionavam de maneira individual. E a partir do momento que jogo virou individual, as pessoas querem saber quem é cada jogador", disse ela.

A policial militar comentou sobre sua relação com Vinícius dentro do jogo. "Eu usei como exemplo eu e Vini. A gente tem um objetivo em comum, mas a gente pensa de maneiras diferentes e a gente expõe isso um para o outro. E a gente não se influencia de maneira direta. Óbvio que se eu precisar salvar ele, eu vou votar em uma pessoa que talvez eu não votasse nesse momento, e ele vice-versa", declarou.