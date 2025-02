Mateus revela arrependimento de não ter defendido Vitória - Reprodução Globoplay

Mateus revela arrependimento de não ter defendido Vitória Reprodução Globoplay

Publicado 19/02/2025 13:05 | Atualizado 19/02/2025 13:06

Rio - Após ser eliminado do "BBB 25" , Mateus revelou arrependimento de não ter defendido Vitória no embate entre ela, Camilla e Thamiris. Em uma conversa com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (19), o arquiteto contou que ficou decepcionado com as irmãs cariocas e afirmou que não conseguia enxergar essa situação dentro da casa.

fotogaleria

"Que sensação péssima vê isso, sabia? Uma sensação de decepção. Quando a gente está no jogo, temos uma visão muito clara de quem são seus aliados ali, e você quer manter essa aliança o mais fiel possível. E eu sinto que fui essa pessoa, eu e Vitória, a gente tentou ao máximo deixar isso seguro e protegido. E essa confiança, você dá para pessoa, você dá essa abertura, e a pessoa vai fazer disso o que ela bem entender. Ela pode tratar da melhor forma possível ou jogar no lixo", disse ele.

Mateus relembrou a briga entre as irmãs e a atriz no quarto. "Eu lembro que eu estava na minha cama, quando esse assunto começou, e ele ficou mega aflorado, e eu levantei e fui para cama da Vitória porque eu vi que a situação estava pesada. Olhando essa situação eu, honestamente, me arrependo muito de não ter batido no peito e levantado a voz também, da mesma forma que elas estavam levantando. Mas a Vitória, o que eu admiro tanto nela, e é por isso que eu amo essa mulher, é que ela sabe se expressar brilhantemente bem", explicou.