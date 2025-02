Camila prevê atrito com sister e promete confusão no ’BBB 25’ - Reprodução / Globo

Publicado 19/02/2025 10:32 | Atualizado 19/02/2025 10:37

Rio - A tensão dentro da casa do "BBB 25" já começa a crescer, e Camilla não esconde que pode protagonizar um barraco caso entre em atrito com Aline. Durante uma conversa com outros participantes, a trancista revelou que acha a ex-policial militar abusada.

"Uma pessoa que eu sei que, se tiver discussão, vai ser feio: Aline. Estou sentindo que essa casa vai estremecer com nós duas. Por isso, procuro não ter estresse com ela, porque acho Aline muito abusada", afirmou Camilla.



O nome de Aline também veio à tona ao falarem sobre o desentendimento com João Gabriel. Camilla opinou sobre a postura da sister na discussão com o brother. "João Gabriel é homem, então ela vai conseguir calar ele só pelo fato de falar assim: 'Me respeita'. Vai ficar feião para ele", declarou.



Na sequência, Maike acrescentou sua visão. "Mulher com mulher, você pode xingar. É isso que ela quer. Se a gente discute aqui, como eu sei que ela está tentando levar (o debate) para o machismo, eu não ia cair nessa", afirmou.