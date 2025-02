Gracyanne Barbosa - Reprodução/Globo

Gracyanne BarbosaReprodução/Globo

Publicado 19/02/2025 17:07 | Atualizado 19/02/2025 17:08

Rio - Gracyanne Barbosa teve uma conversa com Daniele Hypolito sobre o crescente conflito entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris no Quarto Nordeste. A musa fitness comentou o cenário e as relações que se desestabilizaram, principalmente a amizade entre as atrizes.