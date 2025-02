Aline beijou Thamiris na festa do ’BBB 25’ - Reprodução / Globo

Aline beijou Thamiris na festa do ’BBB 25’Reprodução / Globo

Publicado 20/02/2025 22:24

Rio - O beijo entre Aline e Thamiris durante a festa da líder Eva no "BBB 25" foi assunto na casa mais vigiada do país nesta quinta-feira (20). O momento foi revelado por Gracyanne Barbosa e o "MesaCast", programa exibido no Multishow, matou a curiosidade do público exibindo a cena.