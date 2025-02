O Big Fone vai tocar neste sábado (22) - Globo/Fábio Rocha

Publicado 20/02/2025 20:13

Rio - A casa do "BBB 25" vai ficar agitada com a dinâmica Perde e Ganha, que acontece nesta sexta-feira (21). Os jogadores participarão individualmente de um jogo de sorte no confessionário no qual irão ganhar ou perder estalecas. Com o número de moedas atualizado, cada um decide se quer dar um lance no leilão do Poder Curinga, tendo a chance de arrematar um benefício-surpresa no game.

fotogaleria Durante o programa de sábado (22), o Big Fone toca e o recado vai impactar diretamente a formação do próximo paredão.

Tadeu Schmidt vai revelar a mensagem do Big Fone e qual será o primeiro Poder Curinga em jogo durante a edição desta quinta (20) que será exibida na TV Globo logo após a novela "Mania de Você".