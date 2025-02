Camilla reclama de Vitória para Thamiris - Reprodução Globoplay

Publicado 21/02/2025 09:15

Rio - Camilla reclamou de Vitória Strada para Thamiris e confessou estar incomodada com a aproximação da irmã com a artista, no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa na área externa da casa, na madrugada desta sexta-feira (21), a trancista relembrou o embate que teve com a atriz e afirmou que não vai mais falar de jogo com ela.

"Isso ficou na minha cabeça. Eu falei para Gracyanne: 'O que eu fico mais put*, é que não está me 'descendo' a Vitória, vê a Thamiris com ela, porque foi por conta dela que eu fiquei put*, e está tudo normal'. Ai eu entro no quarto e vocês estão agarradas", disse Camilla. A irmã rebateu: "Eu não estava agarrada, a gente estava falando sobre vida, sobre relacionamento, sobre coisas". A trancista respondeu. "Eu realmente não quero mais falar de jogo com a Vitória".

A nutricionista relatou que não consegue deixar a artista sozinha. "Eu não consigo saber que o Mateus saiu e, simplesmente, largar ela. Eu sei que ela me magoou, mas é também sobre o meu jeito de ser. Ela sabe o que ela fez, ela sabe muito bem que me deixou chateada. Ela sabe muito bem o que aconteceu. Só que eu não consigo deixar ela sozinha", declarou. Camilla revelou receio com Vitória: "E ainda tem isso, ela pode ter me queimado para outras pessoas", afirmou.

Em outro momento, Gracyanne chegou para conversar com as irmãs, e Camilla relembrou quando Delma votou em Vitória. "Crise de patricinha! Eu acho que ela ficou ofendida pela Delma ter falado dela", disse ela. A musa fitness complementou: "É muito o que acontece com a Renata, ela fica ofendida que a Renata foi mais com a cara do Mateus do que com a dela", declarou.