João Pedro vence a prova do líderReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/02/2025 07:35

Rio - João Pedro venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (20). A disputa envolvia agilidade, habilidade e sorte. Ele ainda ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil e celebrou a conquista com o irmão, João Gabriel.

Com a vitória, o salva-vidas de rodeio pôde escolher quatro participantes para integrarem o VIP. Os eleitos foram: João Gabriel, Maike, Renata e Delma. Os outros competidores, então, estão na Xepa.

Na sexta-feira (21), João precisará indicar cinco pessoas para sua mira. Além disso, haverá o primeiro Poder Curinga da temporada. No sábado (22), acontece a Prova do Anjo e o Big Fone tocará durante o programa ao vivo. Duas pessoas serão emparedadas. No domingo (23), os brothers da casa votam e formam o Paredão triplo. Terá prova bate-volta.

Na mira

Em conversa com Maike e o irmão, João comentou que colocará Camilla, Thamiris, Vitória Strada, Aline e Diego Hypolito no Na Mira do Líder. Ele, então, demonstrou o desejo de indicar Vitória Strada ao paredão. "Eu estou pensando na Vitória também. Até por ela não ter feito aqui, também, que não salvou a Camilla, não pensou no grupo... É um jogo que eu não gosto, se é um grupo, tem que defender".