Jéssica Ellen participa do ensaio técnico da Unidos de Padre Miguel

Rio - A atriz Jéssica Ellen marcou presença no ensaio técnico da Unidos de Padre Miguel realizado na noite desta sexta-feira (21) na Marquês de Sapucaí. A protagonista de "Volta Por Cima", da TV Globo, escolheu um look vermelho para cair no samba.

Neste Carnaval, a agremiação levará para avenida o enredo "Egbé Iya Nassô", que contará a trajetória da africana Iyá Nassô e do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. O desfile de 2025 é assinado pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato.

