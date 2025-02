Christian Chávez visitou o barracão da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 17:57

Rio - Christian Chávez visitou o barracão da Grande Rio, na Zona Portuária, após desembarcar no Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira (21). O mexicano, que fez parte do grupo RBD, vai participar do desfile que tem como enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", uma homenagem ao Pará.

O artista posou com o presidente de honra da escola, Jayder Soares, e tirou as medidas para seu figurino. Além do desfile no Carnaval carioca, o cantor também fará dois eventos exclusivos com fãs. O primeiro acontece no dia 7 de março no Rio de Janeiro e outro no dia 9 em São Paulo.

Christian integra o time de celebridades que irão desfilar pela escola de samba de Duque de Caxias. Paolla Oliveira, rainha de bateria, fará seu último Carnaval à frente da Invocada. Alane Dias, Rayssa Bratillieri, Mariana Goldfarb, Isabelle Nogueira e Patrícia Poeta são algumas das famosas confirmadas na Grande Rio.