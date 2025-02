Bloco Filhos de Gandhi - Divulgação

Bloco Filhos de Gandhi Divulgação

Publicado 21/02/2025 11:28 | Atualizado 21/02/2025 11:41

Rio- O Carnabendita chega ao seu seu terceiro ano com muita ancestralidade pelas ruas da Zona Portuária do Rio, neste sábado. Este ano a novidade é o Griôs da Pequena África. O circuito de carnaval é promovido pelo Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB) e terá diversas participações.

O projeto comandado pelo cantor e compositor Andrezão do Cacique e Aline Bastos, junto com Natália Guimarães e com direção artística de Fernando Alabê. A celebração pelas ruas contará com a presença inédita de Orunmilá, Afoxé Filhos de Gandhi e a bateria Surdo Um Mangueira.

O ponto de partida será às 14h no MUHCAB, na R. Pedro Ernesto, 80, na Gamboa, e seguirão em cortejo até a Rua do Livramento. O percurso será acompanhado pelo guia de turismo, palestrante e ativista Cosme Felippsen, criador do Rolé dos Favellados. O mestre de cerimônias apontará curiosidades durante o trajeto, mostrando monumentos que fazem parte da história da cidade, como a Ladeira do Livramento, onde nasceu Machado de Assis e o único terreiro de candomblé ativo da Pequena África.

Ideia do projeto



O MUHCAB tem o objetivo de preservar, celebrar e valorizar a memória, a cultura e a história da população negra no Brasil, reforçando sua centralidade na construção da identidade carioca e nacional.



Os componentes, entre ritmistas, músicos e passistas, levarão um repertório contando com músicas de grupos como Olodum, Araketu, Ilê Aiyê, Fundo de Quintal, Almir Guineto, Jorge Aragão e entre outros.