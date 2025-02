Simpatia é Quase Amor levantou os foliões nas ruas da Zona Sul em 2024 - Reprodução / Arquivo pessoal

Publicado 21/02/2025 10:50 | Atualizado 21/02/2025 11:19

Rio — O tradicional bloco Simpatia É Quase Amor chega aos 41 anos em 2025 com a promessa de manter as raízes dos fundadores com o samba-enredo "Carnaval Sem Anistia", em referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em conversa com o DIA, o cantor e compositor Tomaz Miranda, um dos organizadores, reforça a veia política do desfile, que terá concentração na Praça General Osório, em Ipanema, Zona Sul do Rio, às 16h deste sábado (22).

"A expectativa é a melhor possível. A gente preparou um enredo a partir da camiseta do Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz, da Mangueira. Ele fez uma arte bonita propondo o tema 'Carnaval Sem Anistia', em referência à tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Simpatia nasceu na luta contra a ditadura, em 1984, pelas Diretas Já. Na época, os fundadores eram militantes contra a ditadura. Então, desde que o Simpatia nasceu, tem esse viés político e nunca deixou de se colocar. A gente comprou a ideia do Leandro. Vamos para a rua gritar 'Sem Anistia'", afirmou o músico de 37 anos.O músico garantiu a presença de músicas clássicas do Carnaval, com marchinhas consagradas entre os foliões. "'Aurora', 'Jardineira', 'Marchinha do Bola Preta', 'Máscara Negra', 'Até Quarta-Feira', 'Turma do Funil', 'As Águas Vão Rolar'... Um repertório de Carnaval", revelou.O envolvimento de Tomaz com o Carnaval começou ainda na barriga da mãe. O seu pai, Ari Miranda, foi um dos fundadores do Simpatia É Quase Amor e faz parte da organização do bloco até hoje. O cantor se aproximou das escolas de samba como um folião e admirador dos escritores da velha guarda. Até que em 2019, foi um dos autores do enredo "História Para Ninar Gente Grande", pela Mangueira, que venceu a disputa daquele ano.Na visão do compositor, manter a essência do desfile é essencial para fazê-lo ter sucesso, mesmo após 41 anos. "Não tem coisa de horário escondido, bloco secreto. O Simpatia sempre sai no sábado anterior ao Carnaval, domingo de Carnaval, às 16h. Tem uma coisa muito 'Rio de Janeiro', em que a rua vira um espaço de estar, não de passar. A rua sempre é um lugar de passagem, de passar carros, ônibus. E no Carnaval, a rua é para passar gente brincando.""Você vê o Cordão da Bola Preta, que para mim é, talvez, o bloco mais importante da história do Rio. São mais de 100 anos fazendo a mesma coisa. Tocando marchinhas de Carnaval, da Bola Preta, desfilando lá no Centro. Continuam fazendo a mesma, velha e boa receita que dá certo", opina.Tomaz também menciona a beleza das praias da Zona Sul como uma característica que atrai pessoas. "No nosso caso, a gente desfila na praia, com uma vista linda, ar fresco, a brisa do mar. Quando está um dia de sol, a praia sempre fica um pouco mais cheia. Então, acabamos incorporando pessoas que estão lá", diz.