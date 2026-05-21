Luciana Vendramini - Reprodução do Instagram

Luciana VendraminiReprodução do Instagram

Publicado 21/05/2026 06:34

Rio - Luciana Vendramini, de 55 anos, compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (21), uma sequência de fotos usando uma lingerie preta e elevou a temperatura. Nas imagens, a atriz aparece bem sexy, fazendo caras e bocas. "Está frio hoje?", escreveu ela na legenda.

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Os internautas elogiaram a beleza da artista. "Espetáculo", afirmou um seguidor de Luciana. "Linda e gostosa sem fazer nenhum esforço", disse outro. "Deslumbrante", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "é uma falta de respeito tanta beleza assim em uma pessoa só", "eterna musa", "sempre linda" e "impressionante como o tempo foi generoso com você" também foram postados.

O último trabalho de Luciana em novelas foi em "Espelho da Vida" (2018). Na história, ela interpretou Solange Siqueira, uma grande atriz do teatro paulista, que não aceitava a chegada da idade.