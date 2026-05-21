Paolla Oliveira aproveita férias: ’Pequenos prazeres’ - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira aproveita férias: ’Pequenos prazeres’Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 18:48

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, está aproveitando dias de descanso durante uma viagem. Através das redes sociais, nesta quinta-feira (21), a atriz mostrou compilado de registros 'turistando', mas não revelou o destino.

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"Pequenos prazeres", escreveu a artista, na legenda da publicação. A artista se divertiu em diferentes lugares. Para compor os looks da viagem, Paolla apostou em muitos acessórios, como bolsas, bonés, lenços e óculos escuros. Casacos, vestidos, coletes e calças também fizeram parte dos visuais escolhidos pela famosa.

Apesar de ter curtido uns dias na Itália , não revelou se continua neste país. Nos comentários do post, inclusive, alguns internautas especularam que ela foi para Malva. A artista também recebeu muitos elogios. "A mais linda de todas", exaltou uma admiradora. "Maravilhosa", disse um seguidor. "Perfeita", opinou outra pessoa.

A atriz está de férias da televisão desde que interpretou a personagem Heleninha Roitman no remake da novela "Vale Tudo", que teve o último capítulo exibido em outubro do ano passado.