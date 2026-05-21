Paolla Oliveira aproveita férias: ’Pequenos prazeres’Reprodução / Instagram

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Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, está aproveitando dias de descanso durante uma viagem. Através das redes sociais, nesta quinta-feira (21), a atriz mostrou compilado de registros 'turistando', mas não revelou o destino.
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Paolla Oliveira bebe drink em viagem - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira curte férias - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira aproveita viagem - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira 'turista' durante férias - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira se diverte em viagem - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira aproveita férias: 'Pequenos prazeres' - Reprodução / Instagram
"Pequenos prazeres", escreveu a artista, na legenda da publicação. A artista se divertiu em diferentes lugares. Para compor os looks da viagem, Paolla apostou em muitos acessórios, como bolsas, bonés, lenços e óculos escuros. Casacos, vestidos, coletes e calças também fizeram parte dos visuais escolhidos pela famosa.
Apesar de ter curtido uns dias na Itália, não revelou se continua neste país. Nos comentários do post, inclusive, alguns internautas especularam que ela foi para Malva. A artista também recebeu muitos elogios. "A mais linda de todas", exaltou uma admiradora. "Maravilhosa", disse um seguidor. "Perfeita", opinou outra pessoa.
A atriz está de férias da televisão desde que interpretou a personagem Heleninha Roitman no remake da novela "Vale Tudo", que teve o último capítulo exibido em outubro do ano passado.