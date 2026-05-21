À espera do primeiro filho, Lauana Prado exibe barrigão - Reprodução / Instagram

À espera do primeiro filho, Lauana Prado exibe barrigãoReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 18:01

Rio - A cantora Lauana Prado, de 36 anos, encantou os fãs ao compartilhar nas redes sociais, nesta quinta-feira (21), um novo registro da gravidez. A sertaneja está à espera do primeiro filho, que se chamará Dom.

fotogaleria

"O climinha por aqui está assim hoje", escreveu a dona do sucesso "Pra Você Lembrar de Mim", na legenda da publicação. Vestindo cropped branco e casaco amarelo, a gravidinha posou de olhos fechados, com a mão na barriga.

Os fãs não pouparam elogios à cantora. "A mamãe mais linda", disse uma admiradora. "Cada dia mais linda", comentou uma usuária do Instagram. "Sem estruturas para essa nossa fase", falou uma internauta. "Perfeita", expressou outra pessoa. "Gravidinha maravilhosa", exaltou mais alguém.

Lauana anunciou a gravidez em janeiro. No mês seguinte, durante um bloco de Carnaval em São Paulo, ela revelou o gênero e o nome do primogênito. A artista engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro), após quatro anos de tratamentos de fertilidade.