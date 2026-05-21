Jessie J celebra remissão do câncer: ’Estou livre’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Jessie J celebra remissão do câncer: ’Estou livre’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/05/2026 17:39

Rio - Jessie J, de 38 anos, está em remissão do câncer de mama. Através das redes sociais, nesta quinta-feira (21), a cantora e compositora britânica anunciou a cura da doença e celebrou a vitória contra o tumor, revelado em junho do ano passado

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"Os resultados chegaram e estou livre do câncer. Solucei durante horas e depois respirei fundo pela primeira vez em um ano", escreveu a dona do sucesso "Price Tag". A artista também publicou um vídeo em um hospital, momentos antes de saber que estava curada.

"Eu voltei para meu check-up anual, na realidade eu estou me cagando, não vou mentir. Eles me disseram que não tinha contraste, mas eu acho que, baseado nisso, terei que ir para minha ressonância magnética. Fingindo que não sou claustrofóbica", disse, em tom descontraído.



Em seguida, a cantora explicou como o exame era feito. "Se ainda não fez uma ressonância magnética no peito, você precisa deitar de bruços e colocar seus braços para cima como o 'Superman'". Por fim, transmitiu pensamentos positivos: "Mas vamos ficar com os dedos cruzados, tudo bem, boas vibrações. Não se preocupem com nada".

Jessie revelou que estava com o tumor em estágio inicial no dia 3 de junho de 2025, ao anunciar a pausa na carreira para cuidar da saúde. Na ocasião, a cantora contou que sabia da doença há nove semanas, indicando que foi diagnosticada em abril. A artista resolveu falar sobre o tumor antes que surgissem especulações.