Veja fotos de Deolane Bezerra deixando a sede da Polícia Civil em São Paulo

De cabelo preso e sem maquiagem, Deolane estava vestindo suéter de marca luxuosa, avaliado em cerca de 5 mil reais. Cercada por paparazzis, a ex-"A Fazenda", da Record, foi acompanhada por agentes até um carro.

Depois de ir ao IML, onde realizou exame de corpo de delito, a influenciadora retornou para a sede. Em seguida, a advogada foi transferida para a Penitenciária Feminina Sant'Ana, na Zona Norte de São Paulo.

Prisão

Deolane foi presa, na manhã desta quinta, em Alphaville, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. A ação cumpre, ao todo, seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

De acordo com a investigação, a influenciadora recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. Foram enviados, de acordo com a análise financeira, dezenas de transferências fracionadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegam perto de R$ 700 mil. Parte desse dinheiro teria sido transferida por um homem da Bahia que recebe salário mínimo e é suspeito de atuar como "laranja" no esquema.

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