Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Veja fotos de Deolane Bezerra deixando a sede da Polícia Civil em São Paulo
Celebridades

Veja fotos de Deolane Bezerra deixando a sede da Polícia Civil em São Paulo

Influenciadora foi presa em operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital

Mais artigos de O Dia
O Dia
Deolane Bezerra deixa sede da Polícia Civil em São Paulo
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra deixa sede da Polícia Civil após ser presa
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra deixa sede da Polícia Civil acompanhada por agentes
Deolane Bezerra deixa sede da Polícia Civil
Deolane Bezerra entra em carro após deixar sede da Polícia Civil
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra
Publicidade
Rio - Deolane Bezerra, de 38 anos, deixou a sede da Polícia Civil, em São Paulo, nesta quinta-feira (21), após ser presa durante uma operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. A influenciadora digital e advogada foi para o Instituto Médico Legal.
De cabelo preso e sem maquiagem, Deolane estava vestindo suéter de marca luxuosa, avaliado em cerca de 5 mil reais. Cercada por paparazzis, a ex-"A Fazenda", da Record, foi acompanhada por agentes até um carro.
Depois de ir ao IML, onde realizou exame de corpo de delito, a influenciadora retornou para a sede. Em seguida, a advogada foi transferida para a Penitenciária Feminina Sant'Ana, na Zona Norte de São Paulo.
Prisão
Deolane foi presa, na manhã desta quinta, em Alphaville, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. A ação cumpre, ao todo, seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.
De acordo com a investigação, a influenciadora recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. Foram enviados, de acordo com a análise financeira, dezenas de transferências fracionadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegam perto de R$ 700 mil. Parte desse dinheiro teria sido transferida por um homem da Bahia que recebe salário mínimo e é suspeito de atuar como "laranja" no esquema.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]