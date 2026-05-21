Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra - Reprodução / Instagram

Deolane Bezerra e a mãe, Solange BezerraReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 12:56 | Atualizado 21/05/2026 13:04

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"Para ser sincera, já esperávamos por isso. A gente sempre espera. Porque toda vez que querem uma cortina de fumaça para encobrir os escândalos que acontecem no país, eles a prendem. Eu só me pergunto até quando essa perseguição vai", disse Solange.

Entenda

A influenciadora e advogada foi presa, na manhã desta quinta, em Alphaville, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. A ação cumpre, ao todo, seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

Os investigadores apontam que Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. Foram enviados, de acordo com a análise financeira, dezenas de transferências fracionadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegam perto de R$ 700 mil. Parte desse dinheiro teria sido transferida por um homem da Bahia que recebe salário mínimo e é suspeito de atuar como "laranja" no esquema.

Essa, no entanto, não é a primeira prisão da influenciadora. Deolane e a mãe foram detidas no dia 4 de setembro de 2024, em Pernambuco, devido uma operação que investigava esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos ilegais e apostas online. No dia 24 do mesmo mês, elas deixaram a prisão.