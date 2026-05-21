Camila Loures cola figurinhas da Copa do Mundo em carro de luxo do irmão - Reprodução / Instagram

Camila Loures cola figurinhas da Copa do Mundo em carro de luxo do irmão Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 10:33 | Atualizado 21/05/2026 10:35

Rio - Camila Loures completou o álbum da Copa do Mundo em 24 horas e cobriu o carro do irmão, PH Loures, com figurinhas repetidas. A youtuber deixou apenas os vidros livres e colocou adesivos até nos espelhos retrovisores de uma Range Rover Sport, modelo que pode ultrapassar R$ 1,7 milhão.

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A iniciativa faz parte de uma sequência de trocas de provocações entre os dois irmãos. “Comecei colocando post-it no carro do meu irmão. Depois ele fez um galinheiro no meu quarto. Depois eu fiz o quarto dele de praia. Eu estava esperando algo e aí ele sumiu, não fez mais. Eu acho que ele não aguentou. Eu ganhei. Em vez ficar quieta, eu sou atentada. Então vamos dar continuidade”, explicou.



A intervenção no veículo utilizou figurinhas repetidas, já que Camila finalizou o álbum em 24 horas após adquirir caixas com milhares de pacotes. Cada envelope com sete figurinhas custa R$ 7, e a coleção completa exige 980 adesivos. “A gente gastou tanto comprando as figurinhas, ficou tudo repetida. Para quê? Para jogar fora?”, brincou.



PH Loures chegou em casa horas depois e reagiu surpreso à cena. Camila aproveitou o momento para deixar um recado ao irmão. “Se eu fosse, eu não tirava, deixava até a Copa. Todo mundo vai querer tirar foto com seu carro, vai ser top”, disse.



O influenciador respondeu com um aviso sobre uma possível revanche. “Tudo que vai, volta. Você está com um a mais na frente. Eu achei que já tinha acabado [a disputa]”, afirmou. Camila reforçou o tom da brincadeira. “Só que eu trouxe de novo para mostrar quem manda mesmo”, justificou.



Rumo ao hexa



A Seleção Brasileira já tem cronograma definido até o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A preparação começa na próxima segunda-feira (25), com atividades na Granja Comary.



A equipe ainda terá dois amistosos antes do torneio. O primeiro confronto será contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em seguida, a delegação embarca para os Estados Unidos, com partida diante do Egito em 6 de junho, em Cleveland.



Na Copa do Mundo, o Brasil estreia em 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey. O segundo jogo ocorre em 19 de junho, diante do Haiti, na Filadélfia. A fase de grupos termina em 24 de junho, contra a Escócia, em Miami, em busca de vaga no mata-mata.