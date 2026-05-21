Giulia Be e o marido Conor Kennedy Eduardo Martins / Brazil News

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 Rio - Dois meses após oficializar a união com John Conor Kennedy, Giulia Be fez sua primeira aparição pública ao lado do marido. O casal marcou presença no evento de lançamento do novo álbum da artista, realizado na noite desta quarta-feira (20), em São Paulo.
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Giulia Be e o marido Conor Kennedy - Eduardo Martins / Brazil News
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Giulia Be e o marido Conor Kennedy - Eduardo Martins / Brazil News

A cantora reuniu amigos e convidados famosos para celebrar o projeto audiovisual que leva seu nome. O trabalho reúne 21 músicas inéditas em português, inglês e espanhol, divididas em três EPs. Durante o evento, Giulia e Conor posaram juntos para fotos e trocaram beijos diante dos convidados.

Para a ocasião, a artista apostou em um vestido de crochê semitransparente assinado pela marca Andrea Almeida, avaliado em R$ 21 mil.

Na última segunda-feira (18), Giulia participou do programa TVZ e falou sobre a nova fase pessoal. A cantora relembrou o início do relacionamento com o sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy e contou que vive um momento especial após o casamento.