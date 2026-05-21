Fausto Silva - Reprodução / Instagram

Fausto SilvaReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 07:01

Rio - Faustão, de 76 anos, participou da comemoração intimista do aniversário do filho caçula, Rodrigo Silva, que completou 18 anos, e brincou com herdeiro ao mencionar o tradicional "com quem será" na hora do parabéns. O vídeo do momento foi publicado por João Silva no Instagram Stories, nesta quarta-feira (20).

"Pretendentes aí mandem um alô", comentou João na ocasião. Nas imagens, também é possível ver Lara Silva, primogênita de Faustão. Ela é fruto do antigo relacionamento do apresentador com a artista plástica Magda Colares.

Depois de passar por quatro transplantes de órgãos nos últimos anos — coração, rim, fígado e um novo rim —, Faustão é um exemplo de superação. Está aí, celebrando o aniversário do filho e mostrando que está mais vivo do que nunca. pic.twitter.com/pYYgrQHrRc — Mimi (@Mymimizita) May 21, 2026

Vale lembrar que Faustão completou mais um ano de vida no último dia 2 e recebeu o carinho da mulher, Luciana Cardoso. Em uma publicação feita no Instagram, ela homenageou o marido e recordou os últimos anos desafiadores dele. "A pessoa mais forte e resiliente que conheço. Mais um aniversário que é um presente para a nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece", escreveu.

Nos últimos anos, Faustão enfrentou muitos problemas de saúde. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.





