Rafaella Santos e Gabigol - Reprodução/Lucas Ramos/Brazil News

Rafaella Santos e Gabigol Reprodução/Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 21/05/2026 07:47

Rio - Discreta nas redes sociais quando o assunto é vida amorosa, Rafaella Santos fez uma publicação rara sobre o namorado, o jogador Gabigol. A influenciadora compartilhou, na noite de quarta-feira (20), uma imagem do atleta durante a partida entre Santos e San Lorenzo, válida pela Sul-Americana.

Rafaella, irmã de Neymar, posta foto rara do namorado, Gabigol Reprodução /Instagram



No registro publicado nos Stories do Instagram, o atacante apareceu na televisão logo após marcar o segundo gol do Santos no empate em 2 a 2, na Vila Belmiro. Rafaella completou a postagem com um emoji de coração rosa, em um gesto incomum para o casal, que costuma manter o relacionamento longe da exposição.



Além de Gabigol, Gabriel Bontempo também marcou para o time paulista. Já Mathias de Ritis e Rodrigo Auzmendi fizeram os gols da equipe argentina.

No registro publicado nos Stories do Instagram, o atacante apareceu na televisão logo após marcar o segundo gol do Santos no empate em 2 a 2, na Vila Belmiro. Rafaella completou a postagem com um emoji de coração rosa, em um gesto incomum para o casal, que costuma manter o relacionamento longe da exposição.Além de Gabigol, Gabriel Bontempo também marcou para o time paulista. Já Mathias de Ritis e Rodrigo Auzmendi fizeram os gols da equipe argentina.

O relacionamento



A relação entre Rafaella e Gabigol soma idas e vindas desde 2015, quando os dois começaram a se envolver enquanto o atacante ainda atuava pelo Santos. O primeiro término aconteceu após a transferência do jogador para a Inter de Milão, na Itália.



Nos anos seguintes, o casal viveu diversas reconciliações e separações, muitas delas acompanhadas de perto pelos fãs. Em 2020, Rafaella chegou a afirmar nos Stories que o fim era definitivo. “Faz um mês que não estou com Gabriel, parem de me associar com ele. Eu não tenho nada a ver. Espero que entendam de alguma forma”, declarou na época.



Em 2022, os dois assumiram novamente a reconciliação durante um evento ligado à marca de Rafaella. Na ocasião, Gabigol publicou uma foto ao lado da influenciadora e escreveu: “tipo Coringa e Arlequina”, em referência ao casal da DC Comics.



O relacionamento voltou a ganhar força em 2023, após Rafaella se mudar para o Rio de Janeiro. Apesar de um novo rompimento anunciado naquele mesmo ano, os rumores de reconciliação continuaram até o casal retomar a relação mais uma vez.