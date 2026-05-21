Rio - Formado por Bruno Cardoso, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, o grupo Sorriso Maroto gravou o novo audiovisual, intitulado "Sorriso Eu Gosto No Pagode Lado B", no Galpão do Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (20), e recebeu vários convidados especiais no palco.
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Artistas como Belo, Thiaguinho, Péricles, Yan, Marvvila, Ferrugem, Fabinho, Xande de Pilares, Ludmilla, Dilsinho, Darlan, Renan Oliveira, Dom, Fabinho, Davi Quaresma, Turma do Pagode, Gamadinho, Kamisa 10, Som de Faculdade, Farias, Grupo Benzadeus e Thiago Soares participaram do show.
Ferrugem soltou a voz com o Sorriso Maroto nas canções "Limite" e "Vai me Esquecer Também". Já Belo participou das músicas "Amar Você", "Diz Que Quer Ficar/ Pra Sempre". Thiaguinho entoou "O Que É, O Que É?", "Me Arrependi/ E Agora?". Péricles brilhou ao som de "Ruínas" e "Águas Passadas / Por Que". Ludmilla encantou ao som de "Meu Plano" e "Não Mereço Ser Amante".
Confira o setlist completo:
1- Limite / Perdas e Danos Part. Ferrugem e Grupo Benzadeus
2- Vai Me Esquecer Também Part. Ferrugem e Darlan
3- Amar Você Part. Belo e Renan Oliveira
4- Diz Que Quer Ficar/ Pra Sempre Part. Belo e Samba de Dom
5- Me Arrependi/ E Agora? Part. Thiaguinho e Lucas Morato
6- O Que É, O Que É? Part. Thiaguinho e Fabinho
7- Águas Passadas / Por Que Part. Péricles e Marvvila
8- Ruínas Part. Péricles e Yan
9- Meu Plano Part. Ludmilla e Gamadinho
10- Não Mereço Ser Amante Part. Ludmilla e Kamisa 10
11- Por Mim, Por Nós Part. Dilsinho e Davi Quaresma
12- Não Tem Preço / 6 da Manhã Part. Dilsinho e Akatu
13- Em Suas Mãos Part. Mumuzinho e Manda Lynn
14- A Primeira Vez/ Eu Sou Desse Jeito Part. Mumuzinho e Farias
15- Coisa Louca / Marque Um Lugar Part. Turma do Pagode e Som de Faculdade
16- Você Me Maltrata/ Não Valeu De Nada Part. Turma do Pagode e Thiago Soares
17- Pronto Pra Guerra/ Ratatá Part. Xande de Pilares e Revelação