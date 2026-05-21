Thiaguinho e Bruno Cardoso - Sandro Mendonça / Divulgação

Thiaguinho e Bruno CardosoSandro Mendonça / Divulgação

Publicado 21/05/2026 08:20

Rio - Formado por Bruno Cardoso, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, o grupo Sorriso Maroto gravou o novo audiovisual, intitulado "Sorriso Eu Gosto No Pagode Lado B", no Galpão do Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (20), e recebeu vários convidados especiais no palco.

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Artistas como Belo, Thiaguinho, Péricles, Yan, Marvvila, Ferrugem, Fabinho, Xande de Pilares, Ludmilla, Dilsinho, Darlan, Renan Oliveira, Dom, Fabinho, Davi Quaresma, Turma do Pagode, Gamadinho, Kamisa 10, Som de Faculdade, Farias, Grupo Benzadeus e Thiago Soares participaram do show.

Ferrugem soltou a voz com o Sorriso Maroto nas canções "Limite" e "Vai me Esquecer Também". Já Belo participou das músicas "Amar Você", "Diz Que Quer Ficar/ Pra Sempre". Thiaguinho entoou "O Que É, O Que É?", "Me Arrependi/ E Agora?". Péricles brilhou ao som de "Ruínas" e "Águas Passadas / Por Que". Ludmilla encantou ao som de "Meu Plano" e "Não Mereço Ser Amante".

Confira o setlist completo:

1- Limite / Perdas e Danos

Part. Ferrugem e Grupo Benzadeus



2- Vai Me Esquecer Também

Part. Ferrugem e Darlan



3- Amar Você

Part. Belo e Renan Oliveira



4- Diz Que Quer Ficar/ Pra Sempre

Part. Belo e Samba de Dom



5- Me Arrependi/ E Agora?

Part. Thiaguinho e Lucas Morato



6- O Que É, O Que É?

Part. Thiaguinho e Fabinho



7- Águas Passadas / Por Que

Part. Péricles e Marvvila



8- Ruínas

Part. Péricles e Yan



9- Meu Plano

Part. Ludmilla e Gamadinho



10- Não Mereço Ser Amante

Part. Ludmilla e Kamisa 10



11- Por Mim, Por Nós

Part. Dilsinho e Davi Quaresma



12- Não Tem Preço / 6 da Manhã

Part. Dilsinho e Akatu



13- Em Suas Mãos

Part. Mumuzinho e Manda Lynn



14- A Primeira Vez/ Eu Sou Desse Jeito

Part. Mumuzinho e Farias



15- Coisa Louca / Marque Um Lugar

Part. Turma do Pagode e Som de Faculdade



16- Você Me Maltrata/ Não Valeu De Nada

Part. Turma do Pagode e Thiago Soares



17- Pronto Pra Guerra/ Ratatá

Part. Xande de Pilares e Revelação