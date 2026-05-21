Thiaguinho e Bruno CardosoSandro Mendonça / Divulgação

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Rio - Formado por Bruno Cardoso, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, o grupo Sorriso Maroto gravou o novo audiovisual, intitulado "Sorriso Eu Gosto No Pagode Lado B", no Galpão do Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (20), e recebeu vários convidados especiais no palco.
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Bruno Cardoso canta com Xande de Pilares e Revelação - Sandro Mendonça / Divulgação
Thiaguinho e Bruno Cardoso - Sandro Mendonça / Divulgação
Bruno Cardoso canta Mumuzinho e Farias - Sandro Mendonça / Divulgação
Péricles e Yan cantam com Bruno Cardoso - Sandro Mendonça / Divulgação
Péricles e Bruno Cardoso - Sandro Mendonça / Divulgação
Belo e Thiaguinho participam de audiovisual do Sorriso Maroto - Reprodução de vídeo / Instagram
Gamadinho e Ludmilla cantam com Bruno Cardoso - Reprodução de vídeo / Instagram
Bruno Cardoso canta com Xande de Pilares e Revelação - Reprodução de vídeo / Instagram
Mumuzinho e Manda Lynn cantam com Bruno Cardoso - Reprodução de vídeo / Instagram
Artistas como Belo, Thiaguinho, Péricles, Yan, Marvvila, Ferrugem, Fabinho, Xande de Pilares, Ludmilla, Dilsinho, Darlan, Renan Oliveira, Dom, Fabinho, Davi Quaresma, Turma do Pagode, Gamadinho, Kamisa 10, Som de Faculdade, Farias, Grupo Benzadeus e Thiago Soares participaram do show. 
Ferrugem soltou a voz com o Sorriso Maroto nas canções "Limite" e "Vai me Esquecer Também". Já Belo participou das músicas "Amar Você", "Diz Que Quer Ficar/ Pra Sempre". Thiaguinho entoou "O Que É, O Que É?", "Me Arrependi/ E Agora?". Péricles brilhou ao som de "Ruínas" e "Águas Passadas / Por Que". Ludmilla encantou ao som de "Meu Plano" e "Não Mereço Ser Amante". 
Confira o setlist completo: 
1- Limite / Perdas e Danos
Part. Ferrugem e Grupo Benzadeus

2- Vai Me Esquecer Também
Part. Ferrugem e Darlan

3- Amar Você
Part. Belo e Renan Oliveira

4- Diz Que Quer Ficar/ Pra Sempre
Part. Belo e Samba de Dom

5- Me Arrependi/ E Agora?
Part. Thiaguinho e Lucas Morato

6- O Que É, O Que É?
Part. Thiaguinho e Fabinho

7- Águas Passadas / Por Que
Part. Péricles e Marvvila

8- Ruínas
Part. Péricles e Yan

9- Meu Plano
Part. Ludmilla e Gamadinho

10- Não Mereço Ser Amante
Part. Ludmilla e Kamisa 10

11- Por Mim, Por Nós
Part. Dilsinho e Davi Quaresma

12- Não Tem Preço / 6 da Manhã
Part. Dilsinho e Akatu

13- Em Suas Mãos
Part. Mumuzinho e Manda Lynn

14- A Primeira Vez/ Eu Sou Desse Jeito
Part. Mumuzinho e Farias

15- Coisa Louca / Marque Um Lugar
Part. Turma do Pagode e Som de Faculdade

16- Você Me Maltrata/ Não Valeu De Nada
Part. Turma do Pagode e Thiago Soares

17- Pronto Pra Guerra/ Ratatá
Part. Xande de Pilares e Revelação