Virginia FonsecaReprodução do Instagram

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Rio - Solteira, Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais, nesta quarta-feira (20), ao publicar uma série de fotos, no Instagram, em que aparece usando um biquíni fininho azul. O corpão sarado da influenciadora chamou a atenção. Os cliques foram feitos em Dubai.
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Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram
Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram
Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram
Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram
Virginia Fonseca curte praia em Dubai - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca posta recado no TikTok - Reprodução / TikTok
Virginia Fonseca curte praia em Dubai - Reprodução / Instagram
Já no TikTok, a ex-de Vini Jr. postou uma foto acompanhada da legenda: "Tem gente incomodada porque você não está sofrendo como elas gostariam. Continue decepcionando essas pessoas, diva".
A publicação veio depois de dias de forte exposição em torno da influenciadora. Além do fim do relacionamento com Vini Jr., Virginia passou a ser criticada por causa de um story em que aparecia beijando um macaco de verdade e comentando “que pegada”, vídeo que acabou puxando uma onda de comentários racistas contra o jogador. 
O caso repercutiu nas redes e foi alvo de críticas públicas, inclusive de Luana Piovani, que compartilhou um vídeo da influenciadora Ana Elisa cobrando uma reação mais firme diante dos ataques. 
Virginia, então, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas e as associações racistas feitas por internautas envolvendo o jogador. Ela afirmou que nunca teve a intenção de ofender alguém e disse que ficou surpresa com a interpretação dada ao conteúdo. "Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça".
 