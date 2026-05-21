Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 21/05/2026 09:16

Rio - Solteira, Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais, nesta quarta-feira (20), ao publicar uma série de fotos, no Instagram, em que aparece usando um biquíni fininho azul. O corpão sarado da influenciadora chamou a atenção. Os cliques foram feitos em Dubai.

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Já no TikTok, a ex-de Vini Jr. postou uma foto acompanhada da legenda: "Tem gente incomodada porque você não está sofrendo como elas gostariam. Continue decepcionando essas pessoas, diva".

A publicação veio depois de dias de forte exposição em torno da influenciadora. Além do fim do relacionamento com Vini Jr., Virginia passou a ser criticada por causa de um story em que aparecia beijando um macaco de verdade e comentando “que pegada”, vídeo que acabou puxando uma onda de comentários racistas contra o jogador.

O caso repercutiu nas redes e foi alvo de críticas públicas, inclusive de Luana Piovani, que compartilhou um vídeo da influenciadora Ana Elisa cobrando uma reação mais firme diante dos ataques.