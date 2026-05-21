Rico Melquiades e Deolane - Reprodução do Instagram

Rico Melquiades e DeolaneReprodução do Instagram

Publicado 21/05/2026 09:38

Rio - Rico Melquiades saiu em defesa de Deolane Bezerra após a influenciadora ser presa durante uma opereção do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), nesta quinta-feira (21). O campeão de "A Fazenda 13" afirmou que a loira era vítima de perseguição ao comentar a publicação de um perfil do Instagram.

"Isso já virou perseguição. Mãe solo, independente, que não depende de macho nenhum... vai presa.

Esse é o Brasil em que a gente vive: a mulher trabalha, paga seus impostos e tenta vencer na vida acaba sendo tratada como criminosa. Quem tem que está na cadei4 não está", escreveu.

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Nos stories de sua rede social, Rico desabafou: "Cada dia que passa dá mais vergonha de ser brasileiro. Hoje em dia os papéis foram invertidos. Os influenciadores que são os criminosos. E os criminosos e bandidos de verdade são pessoas honestas, de família. Quem realmente deve ser preso e acordado de manhã com a polícia na porta não é. Mas hoje em dias os influenciadores são presos, tudo criminoso".