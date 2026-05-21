Rico Melquiades e DeolaneReprodução do Instagram
Esse é o Brasil em que a gente vive: a mulher trabalha, paga seus impostos e tenta vencer na vida acaba sendo tratada como criminosa. Quem tem que está na cadei4 não está", escreveu.
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Rico Melquiades e DeolaneReprodução do Instagram
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