Thaís Carla mostra antes e depois da bariátrica - Reprodução / Instagram

Thaís Carla mostra antes e depois da bariátricaReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 11:28

Rio - Thaís Carla usou as redes sociais para fazer um balanço de um ano após a cirurgia bariátrica e afirmou que, apesar da mudança no corpo, sua postura pública e suas bandeiras seguem inalteradas. No vídeo, ela rebate críticas recorrentes de que teria se afastado das pautas que defendia antes do procedimento e reforça que não transformou seu perfil em um espaço de dietas ou conteúdo voltado ao emagrecimento.

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“Gente, continua tudo igual! Cirurgia nenhuma ia mudar o jeito que eu me visto. Eu não precisava ser magra para vestir o que eu queria”, argumenta a influenciadora.Ao abordar a alimentação, Thaís afirmou que mantém uma rotina sem restrições extremas, com consumo de diferentes tipos de comida, mas em menor quantidade. Segundo ela, o processo não envolveu dietas radicais ou métodos restritivos. “Eu continuo comendo tudo o que eu gosto, mas claro, em menos quantidade. Eu não fiquei fazendo dietas malucas, cortando carboidratos, levando marmita para cima e para baixo, fazendo dieta da lua”, declarou.A influenciadora também reforçou que não passou a produzir conteúdo voltado ao emagrecimento. “Eu não fico ensinando dietas malucas para vocês, não sou coach de emagrecimento e não virei influencer de dieta”, afirmou. Ela destacou que segue atuando em temas como moda, autoestima, maternidade, estilo de vida e experiências pessoais, sustentando que sua presença nas redes sempre foi mais ampla do que discussões sobre o corpo.No relato, Thaís voltou a defender pautas ligadas à inclusão e ao combate à gordofobia. “Pessoas gordas continuam merecendo respeito em qualquer lugar. Médico continua tendo que tratar a gente como gente, não como um problema para consertar”, disse. Ela também reiterou reivindicações por acessibilidade, como assentos adequados em aeronaves e maior diversidade de corpos no mercado da moda. “Nada disso mudou para mim e nunca vai mudar.”Segundo a influenciadora, a principal mudança após a cirurgia está relacionada à qualidade de vida. Thaís afirma que passou a ter mais disposição no cotidiano, com melhorias no sono, na energia e na relação com as filhas. “Não foi sobre estética, foi sobre voltar a sentir prazer nas pequenas coisas, respirar com tranquilidade e ter mais autonomia, mais ânimo e mais qualidade de vida”, afirmou.Em outro momento, ela comentou o processo emocional vivido ao longo do último ano. Disse que parte da culpa que carregava em relação ao próprio corpo estava ligada à falta de informação. “Muito do que eu achava que era culpa minha era falta de informação. Eu nunca tinha entendido o meu próprio corpo”, relatou.Ao final do vídeo, Thaís transformou o balanço em anúncio. Ao lado do médico Pedro Cavalcante, que a acompanha no processo, ela revelou a criação de um grupo no WhatsApp voltado a mulheres interessadas em saúde, alimentação e perda de peso. A proposta, segundo a influenciadora, é reunir conteúdos dela e do profissional em um ambiente mais restrito e sem julgamentos.A manifestação também dialoga com uma recente polêmica envolvendo Rico Melquiades. Após discussão no programa SuperPop sobre obesidade e emagrecimento, o influenciador citou Thaís Carla como exemplo ao comentar mudanças de posicionamento. Em publicações que repercutiram nas redes, ele afirmou que ela teria defendido o corpo gordo e, posteriormente, buscado procedimentos para emagrecer. No vídeo mais recente, Thaís responde de forma indireta ao afirmar que não se tornou “coach de emagrecimento”, não abandonou suas pautas e que a cirurgia foi uma decisão pessoal, tomada “do meu jeito, no meu tempo”.