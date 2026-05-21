Mãe de Vini Jr posta foto com ex de Jojo Todynho e apaga após rumores de affair - Reprodução / Instagram

Mãe de Vini Jr posta foto com ex de Jojo Todynho e apaga após rumores de affairReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 12:30 | Atualizado 21/05/2026 12:30

Rio - A mãe do jogador Vinícius Jr., Fernanda Cristina, chamou as atenções nas redes sociais nesta quinta-feira (21) após publicar, e apagar pouco depois, uma foto em que aparece ao lado de Thiago Gonçalves. O registro repercutiu rapidamente e alimentou especulações sobre um possível envolvimento entre os dois.



Na imagem, Fernanda surge fazendo biquinho, enquanto Thiago Gonçalves aparece sorridente, usando camisa do Botafogo e boné. O conteúdo deixou o público em alerta principalmente porque, semanas antes, os dois já haviam sido vistos juntos na área vip de um show do cantor Ferrugem, no Rio, no início de maio.



Thiago ganhou notoriedade ao viver um relacionamento com a cantora Jojo Todynho. A relação, com duração aproximada de um ano, chegou ao fim em março deste ano, após o policial enfrentar um problema de saúde e ser internado.