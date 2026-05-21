Giovanna Lancellotti ganhou homenagem de aniversário de Gabriel David Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti completa 33 anos e ganha homenagem do marido
Gabriel David publicou fotos coladinhos com a mulher nesta quinta-feira (21)
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