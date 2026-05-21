Giovanna Lancellotti ganhou homenagem de aniversário de Gabriel David - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti ganhou homenagem de aniversário de Gabriel David Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 18:19

Rio - Gabriel David usou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para comemorar o aniversário da mulher, Giovanna Lancelloti. A atriz completou 33 anos e foi surpreendida com uma declaração apaixonada do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

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"Hoje o dia é todo seu. Trinta e três anos da mulher mais incrível que eu já conheci. Hoje é dia de comemorar a sua vida, as suas conquistas e quem você é. Que delícia é viver essa vida com você. Que seja mais um ciclo repleto de realizações, bênçãos e sucesso. Te amo, te admiro e te venero, minha vida", afirmou ele.

A artista respondeu a homenagem do marido com um comentário na publicação. "Que venham mais todos os anos ao seu lado! Meu amor".

Giovanna Lancellotti se casou duas vezes com Gabriel David. Eles oficializaram a união no Rio de Janeiro, em uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor em junho do ano passado. Logo depois, eles realizaram uma festa em São João da Boa Vista, interior paulista.