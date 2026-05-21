Lavinia Vlasak lamentou falecimento da mãe Reprodução/Instagram
Lavinia Vlasak comunica morte da mãe: 'Vá em paz'
Atriz fez homenagem para matriarca nesta quinta-feira (21)
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