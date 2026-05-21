Lavinia Vlasak lamentou falecimento da mãe - Reprodução/Instagram

Lavinia Vlasak lamentou falecimento da mãe Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 19:18

Rio - Lavinia Vlasak comunicou nas redes sociais o falecimento da mãe, Eugenia Vlasak, aos 74 anos, nesta quinta-feira (21). A atriz de 49 anos compartilhou um texto de despedida e uma série de registros ao lado da matriarca.

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"Mamãe partiu levando sua risada contagiante mas deixou importantes lições. Eu sei que a minha caminhada até aqui se deve a esses preciosos ensinamentos. Aprendi muito com ela. Isso fica. O amor fica. As lembranças ficam", escreveu ela.

"Mãezinha agradeço por tanto amor. Não há dúvidas do seu amor por mim e do meu por você. Vá em paz e descanse", completou a atriz.

Lavinia recebeu mensagens de carinho dos famosos neste momento de luto. "Sinto muito querida", enviou Nivea Stelmann. "Meus sentimentos e meu abraço infinito", disse Carmo Dalla Vecchia. "Sinto muito, amiga. Todo amor para você", comentou Regiane Alves. "Ah, querida! Sinto muito...meu afeto à você!", afirmou Cristiana Oliveira.