Tropkillaz não foi creditado em faixa de Anitta para Copa - Reprodução/Instagram

Tropkillaz não foi creditado em faixa de Anitta para Copa Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 20:05

Rio - O duo Tropkillaz fez um desabafo no X, antigo Twitter, após ficar de fora dos créditos da música "Goals", parceria de Anitta com Lisa, coreana do grupo de k-pop Blackpink, e o nigeriano Rema, para a Copa do Mundo. Os artistas não apareceram entre os produtores do single que chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (21).

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"Esperamos que tenham gostado! Como sempre alguns gostam de morder nosso 'estilo e não dar o devido 'credito', amam o molho do 'Brazil', mas na hora de reconhecer se acham os inventores da roda, é óbvio que vão ter que corrigir isso", reclamou.

“Goals” ta no ar! esperamos que tenham gostado! como sempre alguns gostam de morder nosso “estilo” e não dar o devido “credito”, amam o molho do “Brazil”, mas na hora de reconhecer se acham os inventores da roda, é óbvio que vão ter que corrigir isso. — Tropkillaz (@tropkillaz) May 21, 2026

Os integrantes da dupla lamentaram a ausência do Tropkillaz creditado no projeto. "O que é nosso ninguém tira. Independente da sabotagem explícita de outros produtores e equipe, de tirarem nosso devido crédito no dia do lançamento, no final quem vai ter o suporte das fanbases (Anitta/Lisa) e do público vai ser a gente. Óbvio que vão ter que arrumar os créditos", afirmaram.

Horas depois, a Fifa corrigiu a informação e o projeto formado por Zegon e Laudz apareceu na plataforma como parte da colaboração. "Obrigado demais pelo suporte de vocês! Os créditos estão resolvidos e devidamente corrigidos!! Sem o suporte de vocês demoraria facilmente alguns dias!"