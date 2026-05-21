Jade Picon surgiu pronta para baile de gala na França - Reprodução/Instagram

Jade Picon surgiu pronta para baile de gala na França Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 21:58

Rio - Jade Picon, de 24 anos, mostrou o figurino escolhido para marcar presença no baile de gala da AmfAR, no Festival de Cannes, na França. A influenciadora usou um vestido longo com fenda para o evento beneficente nesta quinta-feira (21).

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"Pronta para mais um ano de AmfAR em Cannes", afirmou na legenda.

Os cliques de Jade Picon chamaram atenção dos seguidores e de famosos. "Tô chocada com essa beleza", comentou uma internauta. "A mulher tá um absurdo de luxuosa", disse outra. "Linda", escreveu Maisa Silva. "Quando acho que já te vi linda de todas as maneiras possíveis, você chega e PAH", elogiou Giovanna Ewbank.