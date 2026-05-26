Paula Amorim, Breno Simões e filho mais vellho, Theo - Reprodução do Instagram

Paula Amorim, Breno Simões e filho mais vellho, TheoReprodução do Instagram

Publicado 26/05/2026 10:04 | Atualizado 26/05/2026 10:31

Rio - Filho dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões, Theo apareceu com a mão enfaixada após um acidente doméstico e preocupou os seguidores do casal. O registro foi compartilhado pelo influenciador nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (25), junto de um relato sobre o susto vivido pela família.

fotogaleria

"O box estourou na mão do nosso príncipe... mas graças a Deus, dos males o menor", escreveu Breno. "Foi um susto enorme, alguns pontos na mão e o coração do papai e da mamãe apertado o tempo todo...".Apesar do acidente, o ex-BBB destacou a postura do menino diante da dor. "Mas o Theo foi muito forte do começo ao fim", afirmou. Depois, completou com uma declaração ao filho: "Papai nem acredita o tanto que você aguentou firme, meu amor".Paula e Breno ficaram conhecidos devido a participação no "BBB 18". Juntos desde então, os dois esperam a chegada de Marina, segunda filha deles.