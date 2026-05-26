Paula Amorim, Breno Simões e filho mais vellho, TheoReprodução do Instagram
"O box estourou na mão do nosso príncipe... mas graças a Deus, dos males o menor", escreveu Breno. "Foi um susto enorme, alguns pontos na mão e o coração do papai e da mamãe apertado o tempo todo...".
Apesar do acidente, o ex-BBB destacou a postura do menino diante da dor. "Mas o Theo foi muito forte do começo ao fim", afirmou. Depois, completou com uma declaração ao filho: "Papai nem acredita o tanto que você aguentou firme, meu amor".
Paula e Breno ficaram conhecidos devido a participação no "BBB 18". Juntos desde então, os dois esperam a chegada de Marina, segunda filha deles.