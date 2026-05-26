Léo Santana celebra nascimento do filho - Reprodução do Instagram

Léo Santana celebra nascimento do filhoReprodução do Instagram

Publicado 26/05/2026 10:29

Rio - Lore Improta e Leo Santana anunciaram o nascimento do segundo filho, Levi, através das redes sociais, nesta terça-feira (26). De acordo com a equipe do cantor, o bebê veio ao mundo, em Salvador na Bahia, "pesando 3kg, medindo 50cm, por volta das 08h20 da manhã, cercado de muita emoção, alegria e amor".

Em uma publicação feita no Instagram, o cantor apareceu todo sorridente em um clique onde mostrava o pezinho do bebê carimbado em sua mão. "Seja bem-vindo, meu filho", escreveu Léo na legenda.

Na mesma rede social, Lore Improta compartilhou os dois pezinhos do pequeno em um artesanato personalizado, que tinha a frase: "Levi, aquele que veio para unir".

Vale lembrar que Léo e Lorena já são pais de Liz, de 4 anos. O casal está junto desde 2017 - entre algumas idas e vindas - e oficializou a relação em 2021. O anúncio da gravidez do segundo filho foi feito nas redes sociais em outubro do ano passado.