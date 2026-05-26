Antonio Pitanga recebe título de Doutor Honoris Causa da UFRJ - Roberto Filho / Brazil News

Antonio Pitanga recebe título de Doutor Honoris Causa da UFRJ Roberto Filho / Brazil News

Publicado 26/05/2026 09:23

Rio - Antonio Pitanga, de 86 anos, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em cerimônia realizada no Fórum de Ciência e Cultura da faculdade, nesta segunda-feira (25). A honraria foi concedida em reconhecimento à trajetória de mais de 65 anos do artista na cultura.

Familiares do ator, como os filhos, Camila e Rocco, e a mulher, a deputada federal Benedita da Silva, marcaram presença no local, assim como a jornalista Maju Coutinho.

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Na cerimônia, Lázaro Ramos discursou e exaltou Pitanga. "Por causa do que você oferece pra gente, no seu trabalho mas, principalmente, na vida, eu preciso começar, antes de qualquer coisa, falando que eu te amo profundamente e que sou muito grato pelos caminhos que você abriu. E de um jeito que é tão inspirador e que até hoje não sei decifrar. Não consigo decifrar Antonio Pitanga", disse o ator.

"Eu não sei como é que diante de tantos desafios que a vida ofereceu, de quando nasceu a quando quis ocupar outros espaços, você mantém esse sorriso e essa vitalidade. Eu não sei decifrar a sua capacidade de chegar no meio de uma plateia e falar apaixonadamente, inspirando, criando discursos memoráveis pra mim. Hoje eu cheguei aqui e perguntei: 'E aí, vai falar de improviso, mestre?'. Ele falou: 'Não, está escrito, mas eu vou falar meia hora'", completou ele, que, em seguida, beijou os pé do artista.

Amiga de longa data de Antonio, Zezé Motta também falou sobre a honraria concedida ao artista. "Ver meu amado amigo Antonio Pitanga receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro é testemunhar a história do Brasil sendo reverenciada em vida. Eu digo isso com autoridade de quem conhece o Pitanga há mais de 60 anos. Antes de existir a Zezé Motta existia a Maria José: uma menina preta, jovem, sonhadora, ajudando Dona Maria nas costuras, tentando descobrir o mundo".

Homenagem

Nas redes sociais, Benedita da Silva vibrou com a conquista do marido e o homenageou. "Que momento especial e muito merecido. O Antonio Pitanga construiu uma trajetória que levou para as telas, para os palcos e para a vida a potência da arte brasileira, abrindo caminhos em um país que tantas vezes tentou negar espaço, voz e reconhecimento. Sua caminhada é marcada pela luta, pela resistência e pelo compromisso com a cultura como instrumento de memória, identidade e transformação", escreveu.

"Ver a Universidade Federal do Rio de Janeiro conceder a ele o título de Doutor Honoris Causa é um reconhecimento mais do que merecido. É o Brasil agradecendo a um homem que dedicou sua vida à arte, à cultura e ao povo brasileiro. Como companheira de vida, de caminhada e de sonhos, celebro esse momento com muito amor. E como mulher negra e parlamentar, sei a importância de honrar aqueles que ajudaram a construir a nossa história com tanta grandeza", acrescentou.