Virginia e Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 08:24

Rio - Vários famosos demonstraram torcida por uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe depois dos dois celebrarem o aniversário da filha, Maria Alice, nesta segunda-feira (25), em Goiânia, e publicarem cliques com a menina e os outros filhos, Maria Flor e José Leonardo, no Instagram.

"Vale shipar?", quis saber Ticiane Pinheiro. "Vai jogando reconciliação, Senhor", comentou a influenciadora Jheny Santucci. "Por que eles fazem a gente sonhar?", perguntou a ex-BBB Jaquelline Grohalski. "Voltem! Família linda!!!!!", opinou a influenciadora Rafaella Justus. "Eu chorei com essas fotos, tá. Amo vocês", comentou Lucas Guedez.

Além dos famosos, os internautas também pediram para Virginia e Zé reatarem. "Só voltem a gente finge que nada aconteceu", disse uma usuária da rede social. "O Brasil inteiro torcendo mais por essa volta do que pelo Hexa!", opinou outra. "Virginia volta com esse homem o Brasil todo torce que família perfeita cara", declarou uma terceira pessoa.

Além de posarem juntos para fotos, Zé Felipe e Virginia interagiram em outro momento da festa. No palco, o cantor entoou a música "Só Tem Eu" para a influenciadora. "A (música) que te trouxe, hein, Vivíbora", disse ele. Os dois começaram a namorar em 2020 e anunciaram a separação cinco anos depois.

Zé Felipe cantando só tem eu com a Virgínia e falando “a que trouxe a vivibora” eita que eles já tão na fase de nostalgia relembrando o início de tudo (Detalhe que a Samara postou o 1º vídeo que saiu e apagou mas o Zé Felipe fez questão de postar no storie pic.twitter.com/42sSOAnR9Q — Emi (@emicomments) May 26, 2026

Vale lembrar que os artistas estão solteiros. O namoro entre o Zé e Ana Castela chegou ao fim no início do ano. Já Virginia comunicou o término do relacionamento com Vini Jr no meado deste mês.