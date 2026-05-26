João Pedro Chaseliov interpreta Paulo Gustavo no teatro - @leoaversa / reprodução do Instagram

João Pedro Chaseliov interpreta Paulo Gustavo no teatro@leoaversa / reprodução do Instagram

Publicado 26/05/2026 11:11 | Atualizado 26/05/2026 12:45

Rio - João Pedro Chaseliov, de 21 anos, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (25), o momento em que raspou a cabeça para interpretar Paulo Gustavo no espetáculo "Meu Filho É Um Musical", que estreia no Teatro Multiplan, na Barra, nesta quinta (28). No vídeo, o ator mostra a transformação com bom humor e termina convidando o público para vê-lo em cena.

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"Dia de sessão de fotos", avisou logo no começo do vídeo, antes de encarar a mudança. Em tom de brincadeira, ele ainda lamentou o tempo da decisão. "É óbvio que meu cabelo acordou impecável, aqui ó, melhor dia dele do ano".Em outro trecho, o ator mostrou bonés usados na sessão de fotos e afirmou que as peças pertenceram ao humorista, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19, em 2021. "São do Paulo. Olha isso, gente, a gente tirou foto com os bonés do Paulo".No fim, ele reforçou o convite ao público. "Vem me ver careca no Teatro Multiplan VillageMall, aqui no Rio de Janeiro". As sessões do musical acontecerão de quarta a sexta, às 20h; aos sábados, às 16h e 20h; e aos domingos, às 16h e 19h30. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada).