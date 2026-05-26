João Pedro Chaseliov interpreta Paulo Gustavo no teatro@leoaversa / reprodução do Instagram
"Dia de sessão de fotos", avisou logo no começo do vídeo, antes de encarar a mudança. Em tom de brincadeira, ele ainda lamentou o tempo da decisão. "É óbvio que meu cabelo acordou impecável, aqui ó, melhor dia dele do ano".
Em outro trecho, o ator mostrou bonés usados na sessão de fotos e afirmou que as peças pertenceram ao humorista, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19, em 2021. "São do Paulo. Olha isso, gente, a gente tirou foto com os bonés do Paulo".
No fim, ele reforçou o convite ao público. "Vem me ver careca no Teatro Multiplan VillageMall, aqui no Rio de Janeiro". As sessões do musical acontecerão de quarta a sexta, às 20h; aos sábados, às 16h e 20h; e aos domingos, às 16h e 19h30. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada).
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No elenco, o papel de Paulo Gustavo é dividido entre Pierre Baitelli, na fase adulta, e João Pedro Chaseliov, na juventude, com Gabriel Gentil, Miguel Venerabile e Guilherme Baleixo se revezando na versão infantil do artista.