Isabella Scherer comentou tamanho da barriga em nova gestação Reprodução/Instagram

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Rio - Isabella Scherer, de 30 anos, impressionou ao mostrar o tamanho da barriga aos seis meses de gestação. Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, a influenciadora espera o terceiro filho com o modelo Rodrigo Calazans. 
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Isabella Scherer espera terceiro filho com Rodrigo Calazans - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer é mãe dos gêmeos Mel e Bento - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer comentou tamanho da barriga em nova gestação - Reprodução/Instagram
"Gente, eu estou de 26 semanas. Só a barriga que está grande, por motivos de: laceada de gêmeos; bebê gigante; e sou pequena e parece maior", escreveu nos Stories. 
A nova gravidez de Isabella Scherer foi anunciada em março. "Oops... I did it again", declarou na época. No mês seguinte, a campeã do "MasterChef Brasil 8", da Band, revelou que espera um menino, que se chamará Tom. 