Isabella Scherer comentou tamanho da barriga em nova gestação - Reprodução/Instagram

Isabella Scherer comentou tamanho da barriga em nova gestação Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 18:10

Rio - Isabella Scherer, de 30 anos, impressionou ao mostrar o tamanho da barriga aos seis meses de gestação. Mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos, a influenciadora espera o terceiro filho com o modelo Rodrigo Calazans.

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"Gente, eu estou de 26 semanas. Só a barriga que está grande, por motivos de: laceada de gêmeos; bebê gigante; e sou pequena e parece maior", escreveu nos Stories.