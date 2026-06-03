Thaila Ayala se derrete ao mostrar Renato Góes fazendo show de mágica para os filhosReprodução / Instagram
Nas imagens, o ator aparece caracterizado como um mágico, com cartola, capa e terno, enquanto apresenta uma série de truques para Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 3.
Entre as atrações, Renato fez objetos surgirem de forma inesperada e realizou números clássicos de ilusionismo, que chamaram a atenção das crianças.
Encantada com a dedicação do marido, Thaila aproveitou para fazer uma declaração. "É lindo demais ver sua dedicação em criar memórias lindas para eles! Te amo!", escreveu a atriz.
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