Thaila Ayala se derrete ao mostrar Renato Góes fazendo show de mágica para os filhos - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala se derrete ao mostrar Renato Góes fazendo show de mágica para os filhosReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 14:03 | Atualizado 03/06/2026 16:42

Rio - Thaila Ayala compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (3), um momento especial vivido em família. A atriz mostrou o marido, Renato Góes, surpreendendo os filhos com um show de mágica preparado especialmente para eles.



Nas imagens, o ator aparece caracterizado como um mágico, com cartola, capa e terno, enquanto apresenta uma série de truques para Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 3.



Entre as atrações, Renato fez objetos surgirem de forma inesperada e realizou números clássicos de ilusionismo, que chamaram a atenção das crianças.



Encantada com a dedicação do marido, Thaila aproveitou para fazer uma declaração. "É lindo demais ver sua dedicação em criar memórias lindas para eles! Te amo!", escreveu a atriz.