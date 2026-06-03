Cíntia Chagas volta a falar sobre a decisão de não ter filhos e explica por que tem convicção de que a maternidade não faz parte dos seus planos - Reprodução / X

Cíntia Chagas volta a falar sobre a decisão de não ter filhos e explica por que tem convicção de que a maternidade não faz parte dos seus planosReprodução / X

Publicado 03/06/2026 14:01

Rio - Cíntia Chagas, que comanda um quadro no "Domingo Espetacular", da Record, não pretende ser mãe e revelou o motivo por trás desta decisão. Aos 44 anos, a influenciadora listou hábitos e características da própria rotina, além de esclarecer que se sente plenamente satisfeita com a vida que leva.

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"Porque eu adoro ficar sozinha. Porque eu adoro a minha casa organizada. Porque eu adoro beber o meu vinho diariamente. Porque eu adoro limpeza, organização. Porque eu adoro a minha vida como ela é", afirmou Cintia em entrevista ao podcast "Obvious". "Porque eu adoro ficar sozinha. Porque eu adoro a minha casa organizada. Porque eu adoro beber o meu vinho diariamente. Porque eu adoro limpeza, organização. Porque eu adoro a minha vida como ela é", afirmou Cintia em entrevista ao podcast "Obvious".

A influenciadora também contou que o desejo de ser mãe nunca esteve presente nem mesmo durante a infância. "Quando eu era criança eu sonhava em ser rica e famosa. Eu não sonhava em ter filho. Na hora de brincar de casinha eu montava a casa da Barbie, e quando chegava a hora da Barbie com o marido e a filhinha, eu falava: ‘Não quero mais’", recordou.



Ela ressaltou que sempre foi movida pela vontade de construir projetos e realizar objetivos pessoais. "Eu sempre quis fazer. Eu sou uma fazedora. Eu gosto de fazer as coisas, mas eu não gosto de fazer filho. Gosto de tentar", brincou durante a conversa.



Em outro momento, Cíntia explicou que também não consegue se imaginar passando pelas transformações físicas e emocionais ligadas à maternidade. "Eu não me vejo amamentando. Eu não me vejo doando o meu corpo. Eu não vejo a possibilidade de sair leite de mim. Eu não quero, não quero", declarou.

FAMOSOS: Cíntia Chagas afirma ter certeza de que não quer ser mãe e diz que prefere uma rotina solitária, com casa organizada e hábitos pessoais bem definidos, como tomar vinho diariamente. pic.twitter.com/ZZHZ37CEKC — FOFOQUEI (@fofoquei) June 3, 2026 Cíntia Chagas se tornou conhecida nas redes sociais por conteúdos sobre língua portuguesa, comunicação e comportamento. Formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a professora voltou a repercutir recentemente após ser vista com Murilo Benício em uma ida ao teatro no Rio, levantando rumores de um possível affair com o ator. Cíntia Chagas se tornou conhecida nas redes sociais por conteúdos sobre língua portuguesa, comunicação e comportamento. Formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a professora voltou a repercutir recentemente após ser vista com Murilo Benício em uma ida ao teatro no Rio, levantando rumores de um possível affair com o ator.

Confira a entrevista, que conta com a particpação, também, de Manuela d'Ávila, na íntegra: