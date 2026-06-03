Thiago Veigh confirma agenda de shows em meio ao luto por amigo, e parceiro de trabalho, CardegaReprodução / Instagram
O artista afirmou que também decidiu seguir com o projeto por acreditar que essa seria a vontade de Cardega. “Eu sei que ele gostaria muito de ver esse evento acontecer. Não teria outro momento tão importante quanto esse para dedicar pra ele”, declarou.
Veigh disse que subir ao palco será difícil sem a presença do parceiro ao seu lado. “É com muita dor que vou subir no palco. Olhar pro lado e não ver ele, não ouvir ele no meu fone falando comigo, me direcionando”, desabafou.
O rapper ainda pediu compreensão ao público. “Pode ser que tenha momentos que eu não vou conseguir dar o melhor de mim, mas eu vou tentar dar o melhor por ele”, afirmou.
No fim, Veigh agradeceu as mensagens de apoio e disse que ainda está tentando lidar com a perda. “Espero que vocês entendam minha dor, que é algo novo pra mim lidar. Amanhã vai ser por ele, não por mim”, disse.
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A relação entre os dois era próxima também no trabalho. Cardega era produtor musical e empresário de Veigh. Embora não fossem irmãos biológicos, o rapper tratava o parceiro como parte da família e o chamava de irmão pela convivência e pela parceria construída dentro e fora da música.
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