Thiago Veigh confirma agenda de shows em meio ao luto por amigo, e parceiro de trabalho, Cardega - Reprodução / Instagram

Thiago Veigh confirma agenda de shows em meio ao luto por amigo, e parceiro de trabalho, CardegaReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 11:55

Rio - Mesmo em meio ao luto pela morte de Vitor Garcia, conhecido como Cardega, Veigh confirmou que manterá a gravação de seu DVD e a agenda de shows. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram na madrugada desta terça-feira (3), o rapper apareceu emocionado ao relatar que havia acabado de sair do último ensaio, por volta das 4h44, e explicou aos fãs os motivos que o levaram a seguir com os compromissos profissionais.



fotogaleria

“Devido a tudo que aconteceu, acabou que ficou bastante coisa em cima da hora, então eu decidi entregar mesmo assim esse evento, esse DVD, até mesmo pelo meu comprometimento com os fãs”, disse.



O artista afirmou que também decidiu seguir com o projeto por acreditar que essa seria a vontade de Cardega. “Eu sei que ele gostaria muito de ver esse evento acontecer. Não teria outro momento tão importante quanto esse para dedicar pra ele”, declarou.



Veigh disse que subir ao palco será difícil sem a presença do parceiro ao seu lado. “É com muita dor que vou subir no palco. Olhar pro lado e não ver ele, não ouvir ele no meu fone falando comigo, me direcionando”, desabafou.



O rapper ainda pediu compreensão ao público. “Pode ser que tenha momentos que eu não vou conseguir dar o melhor de mim, mas eu vou tentar dar o melhor por ele”, afirmou.



No fim, Veigh agradeceu as mensagens de apoio e disse que ainda está tentando lidar com a perda. “Espero que vocês entendam minha dor, que é algo novo pra mim lidar. Amanhã vai ser por ele, não por mim”, disse.

Na segunda-feira (01), o cantor também publicou uma homenagem no feed do Instagram.