Letícia Colin revisitou a separação do marido e contou como a terapia de casal contribuiu para a reconciliaçãoReprodução / Youtube
A atriz destacou que enfrentar o fim de uma relação enquanto cuidava do filho pequeno tornou tudo ainda mais delicado. "Viver uma separação com filho é dificílimo, muito doído, muito complicado. Um desafio imenso".
Segundo Leticia, um dos aspectos que mais a confortaram naquele período foi o fato de os amigos continuarem mantendo carinho e respeito por Michel. "A gente ama todo mundo. Não é porque a pessoa fez uma coisa errada que tem que demonizar o outro", declarou.
Ao falar sobre a reconciliação, a atriz explicou que o processo envolveu análise individual e terapia de casal. Para ela, a retomada só foi possível porque os dois decidiram encarar as questões que haviam levado ao afastamento. "A vida é tão possível e generosa com quem está interessado em olhar para as feridas, para o que você quer transformar com afeto, amor, respeito e análise de casal", refletiu.
Ela também celebrou o fato de ter retomado não apenas a relação com o marido, mas também a convivência com amigos próximos. "É possível você retomar uma história que é bonita", destacou, ao comentar a fase atual da família.
Segundo ela, Louise e Michel também têm sido fundamentais nesse momento. Leticia explicou que os dois costumam acolher seus pais e ajudam a tornar a rotina mais leve. "Eles sempre foram muito presentes, muito carinhosos, muito acolhedores com a minha mãe e com o meu pai", disse.
Louise ainda relembrou um episódio que aconteceu após a reconciliação do casal. Segundo ela, um dos episódio que a marcou após a reconciliação do casal foi durante uma visita à casa da família, a mãe de Leticia perguntava repetidamente se os dois haviam voltado. "Vocês voltaram? Que notícia boa", recordou a atriz, emocionada.
Leticia Colin e Michel Melamed, de 50 anos, estão juntos desde 2015 e são pais de Uri, nascido em 2019. O casal passou por um período separado entre 2024 e 2026, mas, hoje, seguem juntos.