Letícia Colin revisitou a separação do marido e contou como a terapia de casal contribuiu para a reconciliação - Reprodução / Youtube

Letícia Colin revisitou a separação do marido e contou como a terapia de casal contribuiu para a reconciliaçãoReprodução / Youtube

Publicado 03/06/2026 09:43

Rio - Leticia Colin, de 36 anos, falou sobre a separação de Michel Melamed e o processo de reconciliação do casal durante participação no podcast "Mil e Uma TrETAS", conduzido por Thaila Ayala e Julia Faria, que foi ao ar nesta terça-feira (3). A atriz, que interpreta Adriana em "Quem Ama Cuida", descreveu o período em que os dois ficaram afastados como um dos momentos mais difíceis de sua vida.

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Ao comentar situações em que contou com o apoio da amiga Louise D'Tuani, Leticia afirmou que a separação foi uma delas. "A separação que eu vivi foi um momento que, de novo, a Lou foi essa casa, fortaleza, esse lugar onde você vai e se sente à vontade. Foi um alento profundo", disse.



A atriz destacou que enfrentar o fim de uma relação enquanto cuidava do filho pequeno tornou tudo ainda mais delicado. "Viver uma separação com filho é dificílimo, muito doído, muito complicado. Um desafio imenso".



Segundo Leticia, um dos aspectos que mais a confortaram naquele período foi o fato de os amigos continuarem mantendo carinho e respeito por Michel. "A gente ama todo mundo. Não é porque a pessoa fez uma coisa errada que tem que demonizar o outro", declarou.



Ao falar sobre a reconciliação, a atriz explicou que o processo envolveu análise individual e terapia de casal. Para ela, a retomada só foi possível porque os dois decidiram encarar as questões que haviam levado ao afastamento. "A vida é tão possível e generosa com quem está interessado em olhar para as feridas, para o que você quer transformar com afeto, amor, respeito e análise de casal", refletiu.



Ela também celebrou o fato de ter retomado não apenas a relação com o marido, mas também a convivência com amigos próximos. "É possível você retomar uma história que é bonita", destacou, ao comentar a fase atual da família.

Durante a conversa, Leticia contou que outro tema que tem marcado sua vida é o diagnóstico de Alzheimer da mãe, Nívia, de 77 anos, recebido há cerca de cinco anos. A atriz disse que vive a maternidade ao mesmo tempo em que acompanha o avanço da doença. "Eu gostaria de ter minha mãe junto comigo, sendo avó ali do Caetano. Tudo tem sido muito difícil", desabafou.



Segundo ela, Louise e Michel também têm sido fundamentais nesse momento. Leticia explicou que os dois costumam acolher seus pais e ajudam a tornar a rotina mais leve. "Eles sempre foram muito presentes, muito carinhosos, muito acolhedores com a minha mãe e com o meu pai", disse.



Louise ainda relembrou um episódio que aconteceu após a reconciliação do casal. Segundo ela, um dos episódio que a marcou após a reconciliação do casal foi durante uma visita à casa da família, a mãe de Leticia perguntava repetidamente se os dois haviam voltado. "Vocês voltaram? Que notícia boa", recordou a atriz, emocionada.



Leticia Colin e Michel Melamed, de 50 anos, estão juntos desde 2015 e são pais de Uri, nascido em 2019. O casal passou por um período separado entre 2024 e 2026, mas, hoje, seguem juntos.