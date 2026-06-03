Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero - Brazil News

Marina Ruy Barbosa e Alexandre NeroBrazil News

Publicado 03/06/2026 07:22

Rio - Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero se reencontraram em um evento em São Paulo, na noite desta terça-feira (2). Os atores, que viveram par romântico na novela "Império" (2014), se abraçaram e posaram juntinhos para fotos. Na trama de Aguinaldo Silva, o artista deu vida ao comendador José Alfredo. Já a ruiva interpretou Maria Isis, a 'Sweet Child'.

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Para o evento, Marina apostou em um vestido rosa, com detalhes florais em preto. Ela estava acompanhada do noivo, Abdul Fares. Casado com a figurinista Karen Brusttolin, Nero também caprichou na produção.

Além dos atores, outros artistas marcaram presença no evento, como Mariana Ximenes, Camila Pitanga, Sheron Menezzes e André Lamoglia.