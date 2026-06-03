Carolina Dieckmmann recebeu alta após tratamento de infecção no rim - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann recebeu alta após tratamento de infecção no rim Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 22:11

Rio - Carolina Dieckmmann atualizou os seguidores após a internação para tratar uma infecção no rim esquerdo e contou que recebeu alta nesta quarta-feira (3). A atriz compartilhou um clique antes de sair do hospital e comentou o diagnóstico de pielonefrite.

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"Olha a avalanche de amor de vocês operando milagres...foram quatro dias de muita meditação, reza, sonho, lembranças...vários momentos sozinha, porque é aí que a gente encontra com a gente à vera, e fazer isso com consciência é uma benção sem tamanho", escreveu na legenda.

A artista falou sobre o suporte do marido, Tiago Worcman, durante o período de hospitalização. "Todas as noites sob a sorte de ter os olhos e amor do Tiago, algumas visitas, quase todas sem foto, comida, água, comida, água, comida água, a entradas e saídas de enfermeiras, médicos, técnicos, cada um com sua gentileza, e Rafael, que tem nome e vida de anjo, cuidando de tudo privilégios sem fim; gratidão, também".

Carolina explicou que seguirá a recuperação em casa. "Ainda tem um longo caminho (de repouso e antibióticos) a ser percorrido, mas hoje saí desse hospital renascida. O que eu tive é mais comum do que se imagina, mas me pegou numa rotina de trabalho intensa, tão exaurida emocionalmente, que eu só procurei ajuda quando já estava com febre de 39 graus", afirmou.