Carolina Dieckmmann recebeu alta após tratamento de infecção no rim Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann recebe alta e atualiza estado de saúde
Atriz seguirá tratamento após ser diagnosticada com pielonefrite
Carolina Dieckmmann recebe alta e atualiza estado de saúde
Atriz seguirá tratamento após ser diagnosticada com pielonefrite
Nasce Filippo, terceiro filho de Sthefany Brito
Bebê é fruto do casamento da atriz com Igor Raschkovsky
Alcione explica falha técnica em interpretação do Hino Nacional com Belo
Cantores se apresentaram em amistoso da seleção brasileira no Maracanã
Mari Gonzalez fala sobre novo processo de congelamento de óvulos
Influenciadora contou que coleta será realizada 'por segurança'
Isabella Scherer explica barrigão no sexto mês de gravidez
Influenciadora aguarda chegada do terceiro filho com Rodrigo Calazans
Tadeu Schmidt faz desabafo sobre perdas familiares: 'Extremos das emoções'
Apresentador ainda relembrou viagem ao redor do mundo e destacou a importância das boas lembranças
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.