Silvia Abravanel - Reprodução/Instagram

Silvia AbravanelReprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 16:52

Rio - Silvia Abravanel se pronunciou após ter seu nome citado como uma possível candidata à vice-Presidência da República na chapa do governador Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato nas eleições de 2026. Em nota divulgada nas redes sociais, nesta terça-feira (3), a equipe da apresentadora afirmou que ela recebeu a menção com surpresa e ressaltou que seu foco permanece na pré-candidatura à deputada federal por São Paulo.



A declaração ocorreu após Caiado mencionar Silvia como um "nome forte" para compor a chapa durante uma coletiva de imprensa em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na ocasião, o político destacou a popularidade da filha de Silvio Santos e a capacidade de comunicação com o público.



"Sem dúvidas é um nome forte. É uma mulher que tem capacidade de poder falar para milhões de brasileiros, com um programa de televisão", afirmou ele.



De acordo com a nota divulgada pela equipe da apresentadora, Silvia considera que este é um momento de aprendizado e construção de experiência na vida pública. "Silvia reforça que encara este novo desafio com responsabilidade, humildade e disposição para adquirir experiência, sempre ouvindo e aprendendo com aqueles que já atuam na política há mais tempo", diz o comunicado.



O texto também destaca que a apresentadora não pretende, neste momento, disputar cargos mais altos e considera essencial consolidar sua trajetória política antes de avaliar novos desafios. "Neste momento, seu foco está em sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo, pelo PSD, etapa que considera fundamental para conhecer mais profundamente o cenário político e ampliar sua experiência junto à população".



Além de afastar as especulações sobre uma possível candidatura à vice-Presidência, Silvia manifestou apoio ao projeto político de Caiado para a Presidência da República. "Deixo aqui o meu apoio e desejo toda a sorte do mundo ao meu amigo Ronaldo Caiado, ex-governador do Estado de Goiás e candidato à Presidência da República", declarou.



A definição sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa do PSD ainda não ocorreu. Segundo Caiado, o assunto deve ser debatido internamente pelo partido nas próximas semanas.



Filiada ao PSD desde março deste ano, Silvia Abravanel iniciou a trajetória política com foco na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados.