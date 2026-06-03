Tadeu Schmidt - Reprodução / Instagram

Tadeu Schmidt Reprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 17:59

Rio - Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para fazer uma reflexão sobre os acontecimentos que marcaram seu ano. Em um vídeo publicado no Instagram, o apresentador relembrou momentos especiais ao lado da mulher, Ana Cristina, e falou sobre as perdas recentes vividas na família.

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Na gravação, Tadeu comentou como experiências positivas e episódios difíceis se cruzaram ao longo de 2026. “Quando eu tava no auge de um dos trabalhos mais legais da minha carreira, eu tava sentindo mais realizado, eu recebi as piores notícias da minha vida. Aí logo depois, tô fazendo uma das melhores viagens da minha vida e recebi mais uma das piores notícias da minha vida. Mas eu gosto de pensar que a gente tem que lembrar das coisas boas. Então eu queria dividir com vocês essa viagem tão legal. A gente deu volta ao mundo”, afirmou.O apresentador contou que a viagem aconteceu ao lado da mulher e destacou a importância das lembranças construídas durante o percurso. “Não era o objetivo, mas a gente deu volta ao mundo. Teve muita coisa boa pra lembrar e eu queria dividir com vocês. Eu queria relaxar e esquecer do mundo. E eu consegui, da melhor maneira possível”, relatou.Ao longo do vídeo, ele também falou sobre as experiências vividas durante o passeio. “Foram muitos quilômetros, muitas horas de voo, mas acima de tudo muitas experiências e muitas lembranças inesquecíveis, isso que mais importante, são as lembranças que a gente leva no coração”, disse.Na legenda da publicação, Tadeu resumiu os sentimentos que estão marcando o ano. “2026 tem me levado aos dois extremos das emoções… Mas assim como quero guardar as lembranças maravilhosas das pessoas amadas que se foram, quero guardar na memória os momentos incríveis que vivi este ano, como essa viagem que agora eu divido com vocês”, escreveu.Nos últimos meses, a família Schmidt enfrentou perdas importantes. O apresentador citou a morte da mãe, Dona Janira, e também do irmão, Oscar Schmidt.