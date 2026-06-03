Rio – O rapper Orochi, 27 anos, se manifestou sobre o ataque ocorrido em sua residência, localizada no Joá, na Zona Sudoeste, no último domingo (31). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram na terça-feira (2), o artista afirmou que a suspeita já o persegue há meses e teria tentado invadir sua casa em outras ocasiões.
"Pra vocês que estão perguntando aí, a situação dos carros não foi marketing. Ela é uma pessoa que já tenta invadir minha casa desde o ano passado. É uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nunca tive nada, não sei nem o nome", declarou.
Segundo o cantor, os episódios de perseguição começaram ainda em 2025. Ele contou que, em uma das ocasiões, a mulher chegou a permanecer estacionada em frente à sua residência por vários dias. "Teve uma época que ela alugou um carro na Localiza e ficou na porta de casa aqui, dormindo na porta da minha casa. Isso era 2025. Tipo, tentando invadir e tal", relatou.
No fim de semana, a suspeita teria tentado entrar na propriedade e também arremessado pedras contra dois veículos estacionados no local. Imagens compartilhadas por Orochi mostraram os danos causados, incluindo vidros, para-brisas e retrovisores quebrados.
O artista ainda afirmou que a mulher alegou às autoridades que os dois mantinham um relacionamento amoroso, versão negada por ele. "Ela falou que a gente tinha um relacionamento, falou na delegacia que eu tinha dinheiro pra pagar, que eu estava traindo ela, porque a gente tinha um relacionamento e ela não estava satisfeita com o relacionamento que a gente estava tendo. Ou seja, ela criou isso na cabeça dela. Ainda foi, quebrou meus carro, ainda foi na delegacia falar que eu estava traindo ela, que eu tenho dinheiro pra consertar os carro", disse.
De acordo com Orochi, os prejuízos provocados pelos danos aos veículos chegam a R$ 300 mil. O rapper também afirmou que, até o momento, o caso não teve o desdobramento que ele esperava na delegacia. "Aí os amigos foram na delegacia ontem, não deu nada pra ela. Vou ver o que que eu vou fazer, como que eu vou prosseguir, tá ligado? Tive um prejuízo de R$ 300 mil", contou.
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