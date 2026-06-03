Ivete Sangalo e Marvvila se unem em gravação especial no Rio - Gabriel de Castro / Divulgação

Ivete Sangalo e Marvvila se unem em gravação especial no RioGabriel de Castro / Divulgação

Publicado 03/06/2026 12:23

Rio - Ivete Sangalo e Marvvila participaram, nesta terça-feira (2), da gravação do audiovisual "BenzaElas", projeto idealizado pelo grupo BenzaDeus. O encontro aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e também contou com a presença da cantora Amanda Amado.