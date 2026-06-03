Filippo é o terceiro filho de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky - Reprodução/Instagram

Filippo é o terceiro filho de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 20:11

Rio - Sthefany Brito anunciou nesta quarta-feira (3) o nascimento do terceiro filho com o empresário Igor Raschkovsky. A atriz compartilhou registros acompanhada do marido durante o parto, que aconteceu na segunda-feira (1°).

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"01.06.2026. O dia que meu coração fora do peito triplicou! Bem-vindo, meu filho!!!", celebrou nas redes sociais. A artista também é mãe de Antônio Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1 ano e 8 meses.

Nos comentários, Sthefany recebeu felicitações dos amigos e seguidores. "Bem-vindo, Pippo", escreveu Pérola Faria. "Deus abençoe", desejou Robertha Portella. "Lindos demais!! Amo muito vocês", afirmou uma internauta. "Coisa mais linda", disse outra.