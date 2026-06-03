Mari Gonzalez fará novo congelamento de óvulos - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez fará novo congelamento de óvulos Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 18:52

Rio - Mari Gonzalez, de 32 anos, atualizou os seguidores nesta quarta-feira (3) sobre a decisão de realizar um novo ciclo de congelamento de óvulos. A influenciadora se submeteu ao procedimento no ano passado e fará uma nova coleta por precaução.

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"Já treinei, estou pronta para começar minhas gravações, mas antes disso, quero compartilhar com vocês meu processo de congelamento de óvulos. Ano passado, eu fiz um ciclo e consegui alguns óvulos. Decidi fazer mais um ciclo esse ano por segurança", disse ela.

A ex-BBB mostrou a medicação injetável e oral que precisará tomar antes do procedimento. "Decidi compartilhar isso aqui, porque sei que muitas mulheres tem suas dúvidas e inseguranças. Acho que é um assunto importante para a gente trocar".

Atualmente, Mari Gonzalez vive um relacionamento com o cantor Pipo Marques.