Mari Gonzalez fará novo congelamento de óvulos Reprodução/Instagram

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Rio - Mari Gonzalez, de 32 anos, atualizou os seguidores nesta quarta-feira (3) sobre a decisão de realizar um novo ciclo de congelamento de óvulos. A influenciadora se submeteu ao procedimento no ano passado e fará uma nova coleta por precaução. 
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Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram
Mari Gonzalez namora o cantor Pipo Marques - Reprodução/Instagram
Mari Gonzalez fará novo congelamento de óvulos - Reprodução/Instagram
"Já treinei, estou pronta para começar minhas gravações, mas antes disso, quero compartilhar com vocês meu processo de congelamento de óvulos. Ano passado, eu fiz um ciclo e consegui alguns óvulos. Decidi fazer mais um ciclo esse ano por segurança", disse ela.
A ex-BBB mostrou a medicação injetável e oral que precisará tomar antes do procedimento. "Decidi compartilhar isso aqui, porque sei que muitas mulheres tem suas dúvidas e inseguranças. Acho que é um assunto importante para a gente trocar".
Atualmente, Mari Gonzalez vive um relacionamento com o cantor Pipo Marques.